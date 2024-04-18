Eczacıbaşı - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Vodafone Sultanlar Ligi final serisi 4. maçında Eczacıbaşı ve Fenerbahçe Opet karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve kadrolar da yer alıyor. Peki; Eczacıbaşı - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Vodafone Sultanlar Ligi final karşılaşmasında Eczacıbaşı ile Fenerbahçe Opet kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eczacıbaşı - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

ECZACIBAŞI - FENERBAHÇE OPET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eczacıbaşı - Fenerbahçe Opet maçı 18 Nisan Perşembe günü saat 18.00'de başlayacak. Mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

ECZACIBAŞI - FENERBAHÇE OPET MAÇI CANLI İZLE