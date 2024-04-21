Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Karadeniz Ereğli Belediyespor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray Petrol Ofisi, puanını 65'e yükselterek bitime 2 maç kala liderliğini sürdürdü.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Karadeniz Ereğli Belediyespor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-kırmızılılar, ikinci devrede dönüş yaparak 4-2'lik skorla galibiyeti alan taraf oldu. Cimbom, puanını 65'e yükselterek son 2 haftaya lider girdi.