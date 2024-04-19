Nantes - Stade Rennais maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Nantes sahasında Stade Rennais'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Nantes - Stade Rennais maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Nantes sahasında Stade Rennais'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Nantes - Stade Rennais maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NANTES - STADE RENNAİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nantes - Stade Rennais maçı 20 Nisan Cumartesi günü saat 18:00'da oynanacak. Mücadeleyi Bein Sports Max 2, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı izleyebilirsiniz.