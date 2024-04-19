Heidenheim - Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayın!
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Heidenheim sahasında Leipzig'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı yer alıyor. Peki, Heidenheim - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
HEIDENHEIM - LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Heidenheim'ın sahasında Leipzig'i ağırlayacağı mücadele 20 Nisan Cumartesi günü TSİ 16.30'da başlayacak. Maç, Tivibuspor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.