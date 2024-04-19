Heidenheim - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Heidenheim - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Heidenheim sahasında Leipzig'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Heidenheim - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.04.2024- 11:36 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024- 11:36