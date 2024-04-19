Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Hoffenheim sahasında Borussia Mönchengladbach'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.04.2024- 13:01