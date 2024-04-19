Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayın!
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Hoffenheim sahasında Borussia Mönchengladbach'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı yer alıyor. Peki, Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
HOFFENHEIM - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hoffenheim'ın sahasında Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacağı mücadele 20 Nisan Cumartesi günü TSİ 16.30'da başlayacak. Maç, Tivibuspor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.