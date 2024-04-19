Hellas Verona - Udinese Calcio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Hellas Verona sahasında Udinese Calcio'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Hellas Verona - Udinese Calcio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hellas Verona - Udinese Calcio maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Hellas Verona sahasında Udinese Calcio'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Hellas Verona - Udinese Calcio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hellas Verona - Udinese Calcio maçı 20 Nisan Cumartesi günü saat 21:45'de oynanacak. Mücadeleyi S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2, Exxen kanallarından canlı izleyebilirsiniz.