Empoli FC - SSC Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Empoli FC sahasında SSC Napoli'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Empoli FC - SSC Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Empoli FC - SSC Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Empoli FC sahasında SSC Napoli'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Empoli FC - SSC Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Empoli FC - SSC Napoli MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Empoli FC - SSC Napoli maçı 20 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadeleyi S Sport Plus, S Sport 2, Exxen kanallarından canlı izleyebilirsiniz.