UEFA ülke puanında güncel sıralamada son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

Bu sezon Avrupa'da yoluna devam eden tek türk takımı olan temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final turunda Yunan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaşacak. İlk maçı 3-2 kaybeden sarı-lacivertli ekip rövanş karşılaşmasında 1-0 kazandı. Uzatmalara sonra ise penaltılara giden mücadele sonrasında Fenerbahçe turnuvaya veda etti. Bu mücadele sonrasında ülke puanında son durum ne oldu? İşte Türkiye'nin sıralaması...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.04.2024- 01:00