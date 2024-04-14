Kastamonuspor - Amedspor maçı CANLI | Kastamonuspor - Amed Sportif maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kastamonuspor - Amedspor maçı CANLI | Kastamonuspor - Amed Sportif maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 2. Lig'de heyecan devam ediyor. Kastamonuspor ve Amedspor kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kastamonuspor - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.04.2024- 12:31 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024- 12:31