Haberler Futbol Haberleri Kastamonuspor - Amedspor maçı CANLI | Kastamonuspor - Amed Sportif maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Kastamonuspor - Amedspor maçı CANLI | Kastamonuspor - Amed Sportif maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 2. Lig'de heyecan devam ediyor. Kastamonuspor ve Amedspor kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kastamonuspor - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 2. Lig Kırmızı Grup maçında Kastamonuspor ile Amedspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Kastamonuspor - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
KASTAMONUSPOR - AMEDSPORMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kastamonuspor - Amedspor maçı 14 Nisan Pazar günü saat 15:00'te oynanacak. Karşılaşma TFF Youtube kanalından canlı yayınlanacak.