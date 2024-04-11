İngiltere Premier Lig'de flaş bir karar alındı. Yapılan açıklamaya göre, gelecek sezondan itibaren Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin kullanılacağı belirtildi. İşte ayrıntılar...

Premier Lig, resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada gelecek sezondan itibaren Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin maçlarda kullanılabileceğini duyurdu.

Premier Lig'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Bugün yapılan Premier Lig Hissedarlar toplantısında kulüpler oybirliğiyle Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisinin uygulanmasını kabul etti.

Yeni sistem önümüzdeki sezon Premier Lig'de ilk kez kullanılacak ve teknolojinin sonbaharda verilecek uluslararası aradan sonra kullanıma hazır olması bekleniyor.

Teknoloji, optik oyuncu takibine dayalı olarak sanal ofsayt çizgisinin daha hızlı ve tutarlı bir şekilde yerleştirilmesini sağlayacak ve taraftarlar için gelişmiş bir stadyum içi ve yayın deneyimi sağlamak için yüksek kaliteli yayın grafikleri üretecektir."