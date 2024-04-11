Carlo Ancelotti kararını verdi! Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?

İspanya La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid deplasmanda Mallorca ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler konusunda kararını verdi. İşte detaylar...

La Liga'da 30 hafta sonunda topladığı 75 puanla en yakın takipçisi Barcelona'nın 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Real Madrid, 31. haftada Mallorca deplasmanına konuk olacak.

Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti, cumartesi günü oynanacak mücadele öncesi Arda Güler ile ilgili flaş bir karar aldı.

İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan habere göre; tecrübeli çalıştırıcı, Mallorca maçında milli yıldıza ilk 11'de şans verecek.

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 7 maçta 1 gol attı.