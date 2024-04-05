Serie A'da Roma - Lazio derbisi heyecanı!

İtalya Serie A'nın 31. hafta karşılaşmasında Roma sahasında Lazio'yu ağırlayacak. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka ile iki takım, ligde 160. kez rakip olacak. İşte detaylar...

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Roma, yarın sahasında Lazio ile karşı karşıya gelecek. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka ile iki takım, ligde 160. kez rakip olacak.

İtalya Serie A'nın 31. haftası, Roma derbisi mücadelesine sahne olacak. Ligin iki güçlü takımı Roma ile Lazio, yarın TSİ 19.00'da Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Serie A'da geride kalan 30 haftada 15 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet elde eden Roma, 52 puanla 5. sırada bulunuyor. Lazio ise 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak topladığı 46 puanla 7. basamakta yer alıyor.

LİGDE 160. RANDEVU

Roma ile Lazio, Serie A'da bugüne kadar 159 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Roma, 56 galibiyet elde ederken, Lazio ise 42 kez rakibine üstünlük sağladı. İki takım arasında oynanan 61 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 198 gol atarken, mavi-beyazlılar ise 156 gol buldu.

ROMA'DA 1, LAZİO'DA 2 EKSİK

Ev sahibi Roma'da sakatlığı bulunan Serdar Azmoun, Lazio karşısında forma giyemeyecek. Konuk Lazio'da ise sakatlıkları devam eden Mattia Zaccagni ve Manuel Lazzari bu maçta oynayamayacak.