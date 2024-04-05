Athletic Bilbao - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya Kral Kupası

Athletic Bilbao - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya Kral Kupası

İspanya Kral Kupası'nda heyecan devam ediyor. Final maçında Athletic Bilbao sahasında Mallorca'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Athletic Bilbao - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.04.2024- 13:41 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024- 13:41