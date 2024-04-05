Hollanda Ligi'nde heyecan devam ediyor. PSV sahasında AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, PSV - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Hollanda Ligi'nde heyecan devam ediyor. PSV ile AZ Alkmaar karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSV - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSV - AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSV - AZ Alkmaar maçı 6 Nisan Cumartesi günü saat 19:45'te TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

PSV - AZ Alkmaar MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE