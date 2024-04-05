Hollanda Ligi'nde heyecan devam ediyor. Twente sahasında Fortuna Sittard'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Twente - Fortuna Sittard maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Twente - Fortuna Sittard maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Hollanda Ligi'nde heyecan devam ediyor. Twente ile Fortuna Sittard karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Twente - Fortuna Sittard maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TWENTE - FORTUNA SITTARD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Twente - Fortuna Sittard maçı 6 Nisan Cumartesi günü saat 22:00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

Twente - Fortuna Sittard MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE