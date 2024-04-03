Volendam - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hollanda Ligi

Hollanda Ligi'nde heyecan devam ediyor. Volendam sahasında Feyenoord'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Volendam - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Volendam - Feyenoord maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Hollanda Ligi'nde heyecan devam ediyor. Volendam - Feyenoord karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Volendam - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VOLENDAM - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Volendam - Feyenoord maçı 4 Nisan Perşembe günü saat 19:45'te TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

Volendam - Feyenoord MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE