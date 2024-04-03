Hollanda Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ajax sahasında Go Ahead'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ajax - Go Ahead maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ajax - Go Ahead maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Hollanda Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ajax ile Go Ahead karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ajax - Go Ahead maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AJAX - GO AHEAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ajax - Go Ahead maçı 4 Nisan Perşembe günü saat 22:00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

Ajax - Go Ahead MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE