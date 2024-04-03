Fiorentina - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Kupası

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Fiorentina ve Atalanta kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Fiorentina - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Fiorentina - Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Fiorentina ile Atalanta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORENTINA - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Atalanta maçı 3 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

Fiorentina - Atalanta MAÇI CANLI İZLE