Bayer Leverkusen - Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Kupası

Almanya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final Bayer Leverkusen ve Fortuna Düsseldorf kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Bayer Leverkusen - Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Bayer Leverkusen ile Fortuna Düsseldorf kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYER LEVERKUSEN - FORTUNA DÜSSELDORF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayer Leverkusen - Fortuna Düsseldorf maçı 3 Nisan Çarşamba günü saat 21:45'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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