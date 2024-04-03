Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Yeni Los Galacticos'un genç yıldızı"
Son dakika spor haberi: Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler, takımı ile şampiyonluğa koşuyor. Yazın eflatun-beyazlılar için birçok transfer iddiası atılırken, İspanya devinin yeni bir Los Galacticos kuracağı bilgileri yayıldı. Bu takımın içinde ise Arda Güler'e de yer verildi. İşte İspanya'da genç yıldız için kurulan ifadeler...
İspanya ve Avrupa futbolunun devi Real Madrid, La Liga'da yoluna emin adımlarla ilerlerken bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor.
ENRICK'TEN SONRA MBAPPE
Palmeiras'tan, Brezilya futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli isim olan Endrick'i transfer eden Real Madrid, bir büyük yıldızı daha kadrosuna katmak üzere... Real Madrid, sezon sonunda Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erecek olan Fransız yıldız Kylian Mbappe'yi kadrosuna katacak.
LOS GALACTICOS GERİ DÖNÜYOR: 715 MİLYON EURO
2000'li yılların başında Raul, Ronaldo, Figo, Beckham ve Zidane gibi dönemin en iyi oyuncularını kadrosuna katan Real Madrid, buna benzer bir oluşuma gidiyor. Bu sefer büyük yıldızların arasına bir de Türk yıldız Arda Güler eklendi.
Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrygo, Brahim, Arda Güler ve Endrick'in tahmini toplam değeri 715 milyon Euro. İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden AS, yeni Los Galacticos'u tanıtırken Arda'dan övgüyle bahsetti. İşte Fanatik'in derlediği AS'ta yeni Los Galacticos'un bir parçası olarak gösterilen genç yıldız hakkında yer alan ifadeler:
'TÜRKİYE ÇILDIRIYOR'
"Arda'nın sakatlıklarla boğuştuğu ve Real Madrid ile ilk maçına çıkamayacağı endişesi geçmişte kaldı. Sol ayağı ayrıcalıklı. Ancelotti, "Yaşına göre dünya dışı bir oyuncu" dedi. Az sayıdaki dakikasını (98′) potansiyelini gösteren kıvılcımlarla (Celta'ya attığı gol, Osasuna maçıunda orta sahadan attığı şut) en iyi şekilde değerlendiriyor. Türkiye çıldırıyor ve Real Madridliler beklenti içinde."