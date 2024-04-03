Haberler Futbol Haberleri Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Yeni Los Galacticos'un genç yıldızı"

Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Yeni Los Galacticos'un genç yıldızı" Son dakika spor haberi: Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler, takımı ile şampiyonluğa koşuyor. Yazın eflatun-beyazlılar için birçok transfer iddiası atılırken, İspanya devinin yeni bir Los Galacticos kuracağı bilgileri yayıldı. Bu takımın içinde ise Arda Güler'e de yer verildi. İşte İspanya'da genç yıldız için kurulan ifadeler... Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.04.2024- 12:32









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İspanya ve Avrupa futbolunun devi Real Madrid, La Liga'da yoluna emin adımlarla ilerlerken bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor.

ENRICK'TEN SONRA MBAPPE Palmeiras'tan, Brezilya futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli isim olan Endrick'i transfer eden Real Madrid, bir büyük yıldızı daha kadrosuna katmak üzere... Real Madrid, sezon sonunda Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erecek olan Fransız yıldız Kylian Mbappe'yi kadrosuna katacak.