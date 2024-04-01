Al Hilal - Al Akhdoud maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Ligi 26. hafta maçında Al Hilal sahasında Al Akhdoud'u karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Hilal - Al Akhdoud maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Hilal - Al Akhdoud maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'inde heyecan sürüyor. Al Hilal ile Al Akhdoud karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Hilal - Al Akhdoud ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL HİLAL - AL AKHDOUD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Hilal - Al Akhdoud maçı 2 Nisan Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Exxen ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.