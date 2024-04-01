Abha - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Ligi 26. hafta maçında Abha sahasında Al Nassr'ı karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Abha - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Abha - Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'inde heyecan sürüyor. Abha ile Al Nassr karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Abha - Al Nassr ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ABHA - AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Abha - Al Nassr maçı 2 Nisan Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Exxen ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.