Trendyol Süper Lig'de 31. hafta karşılaşmaları 2 Nisan Cuma günü oynanacak maçlarla başlayacak. Dijital atamayla ile belirlenen hakemler ise şöyle:
İŞTE SÜPER LİG'DE 31. HAFTANIN HAKEMLERİ:
2 Nisan Salı:
17.00 İstanbulspor – Çaykur Rizespor: Alper Akarsu
20.30 Galatasaray – Hatayspor: Ali Şansalan
20.30 Gaziantep FK – Alanyaspor: Ümit Öztürk
20.30 Antalyaspor – MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay
3 Nisan Çarşamba:
17.00 Sivasspor – Fatih Karagümrük: Turgut Doman
20.30 Konyaspor – Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
20.30 Kayserispor – Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay
20.30 Fenerbahçe – Adana Demirspor: Arda Kardeşler
4 Nisan Perşembe:
20.30 Samsunspor – Pendikspor: Bahattin Şimşek
20.30 Başakşehir FK – Beşiktaş: Zorbay Küçük