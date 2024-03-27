Sezon sonunda Thomas Tuchel'le yollarını ayıracak Bayern Münih'te teknik direktör arayışları sürüyor.
Bavyera ekibinin listesindeki ilk sırada Bayer Leverkusen'in teknik direktörü Xabi Alonso yer alıyor.
Bayern Münih, Xabi Alonso'nun vereceği karara göre başka isimlere yönelebilir.
NTV Spor'ıun Sky Sports'tan derlediği habere göre, Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen'den ayrılmamaya karar vermesi halinde ilk olarak Roberto De Zerbi'yle görüşeceği belirtildi.
ROBERTO DE ZERBI'NIN KARİYERİ
Antrenörlük kariyerine Darfo Boario'da başlayan Roberto De Zerbi, sonrasında sırasıyla Foggia, Palermo, Benevento, Sassuolo ve Shaktar Donetsk'te çalıştı.
Graham Potter'ın Chelsea'yle anlaşmasının ardından Brighton'ın başına geçen Roberto De Zerbi, 1.5 yıldır Premier Lig ekibinde görev yapıyor.
Geçtiğimiz sezon Brighton'ı Avrupa Ligi'ne taşıyan İtalyan antenör, takımın başında çıktığı 79 maçta 1.62 puan ortalaması yakaladı.
Brighton, 28. maç sonunda topladığı 42 puanla Premier Lig'de 8. sırada yer alıyor.