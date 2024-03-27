Bayern Münih'te Xabi Alonso olmazsa rota Roberto De Zerbi!

Bayern Münih'te Xabi Alonso olmazsa rota Roberto De Zerbi!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, yeni sezonda görev yapacağı yeni teknik direktörünü arıyor. Sezon sonu Thomas Tuchel'le yollarını ayıracak Bavyera ekibi, teknik direktörlük için Xabi Alonso'nun takımından ayrılmaması durumunda hedefini Roberto De Zerbi olarak belirledi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.03.2024- 18:45