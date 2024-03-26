Togo - Libya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

EURO 2024 öncesinde hazırlık maçları sürüyor. Togo sahasında Libya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Togo - Libya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. Togo ile Libya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Togo - Libya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOGO - LİBYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Togo - Libya maçı 27 Mart Çarşamba günü saat 01.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.