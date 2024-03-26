Fas - Moritanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

EURO 2024 öncesinde hazırlık maçları sürüyor. Fas sahasında Moritanya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fas - Moritanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. Fas ile Moritanya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fas - Moritanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FAS - MORİTANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fas - Moritanya maçı 27 Mart Çarşamba günü saat 01.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.