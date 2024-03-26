Peru - Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

EURO 2024 öncesinde hazırlık maçları sürüyor. Peru sahasında Dominik Cumhuriyeti'ni konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Peru - Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. Peru ile Dominik Cumhuriyeti kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Peru - Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PERU - DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Peru - Dominik Cumhuriyeti maçı 27 Mart Çarşamba günü saat 04.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.