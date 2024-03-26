Cezayir - Güney Afrika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

EURO 2024 öncesinde hazırlık maçları sürüyor. Cezayir sahasında Güney Afrika'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Cezayir - Güney Afrika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Cezayir - Güney Afrika maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. Cezayir ile Güney Afrika kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cezayir - Güney Afrika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CEZAYİR - GÜNEY AFRİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cezayir - Güney Afrika maçı 27 Mart Çarşamba günü saat 00.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.