İsveç - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

EURO 2024 öncesinde hazırlık maçları sürüyor. İsveç sahasında Arnavutluk'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, İsveç - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İsveç - Arnavutluk maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. İsveç, Arnavutluk ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İsveç - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSVEÇ - ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İsveç - Arnavutluk maçı 25 Mart Pazartesi günü saat 21:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.