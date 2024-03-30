İngiltere Premier Lig'in 30.hafta karşılaşmasında Brentford sahasında Manchester United'ı ağırladı. Müsabaka iki takımında son dakikalarda karşılıklı attığı gollerle 1-1 sonuçlandı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig'in 30. hafta müsabakasında Brentford ile Manchester United Gtech Community Stadium'da karşı karşıya geldi.

Maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Maçta Manchester United'ın golü 90+6. dakikada Maunt'tan geldi. Brentford'un golünü ise 90+9. dakikada Ajer kaydetti.

Manchester United bu sonuçla puanını 48 yaparken, Brenftord ise 27 puana yükseldi.

Brenftord Premier Lig'in 31. haftasında sahasında Brighton'ı konuk edecek. Manchester United ise deplasmanda Chelsea ile karşı karşıya gelecek.