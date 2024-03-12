İspanya La Liga'da Celta Vigo maçında Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü kaydetti.
Dünyaca ünlü yıldızdan Arda Güler yorumu! "Paha biçilemez"
Son dakika spor haberi: Son olarak Real Madrid formasıyla ilk gölünü atan Arda Güler, büyük beğeni topladı. Milli oyuncu için herkes övgülerle bahsederken dünyaca ünlü futbolcu da Arda'yı övmekten geri kalmadı. İşte detaylar...
Karşılaşmanın ardından Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ve İspanyol basını, Arda Güler'den övgüyle bahsetti.
İngiliz futbolunun efsanelerinden ve Real Madrid'in eski oyuncularından Michael Owen, AS'a Arda Güler'le ilgili değerlendirmelerde bulundu.