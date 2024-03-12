"BU PAHA BİÇİLMEZ BİR DENEYİM"

Arda'nın durumuyla ilgili Owen, "17 yaşımdayken gerçekten böyle bir deneyimim olmadı. Daha genç yaştayken bir denge söz konusudur. Daha küçük bir takımda her hafta forma giyebilirsiniz. Ya da takımda kalıp antrenman yapabilir ve en iyi oyunculardan bazılarıyla birlikte oynayabilirsiniz. Bu paha biçilmez bir deneyim." ifadelerini kullandı.