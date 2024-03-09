Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Werder Bremen sahasında Dortmund'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Werder Bremen - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Werder Bremen ile Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Werder Bremen - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WERDER BREMEN - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Werder Bremen - Dortmund maçı 9 Mart Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Sprots Max 1'decanlı yayınlanacak.

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