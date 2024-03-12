Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Al İttihad ile Al Hilal kozlarını paylaştı. İlk karşılaşmayı 2-0 kazanan Al Hilal, bu mücadeleyi de 2-0 kazandı.Bu sonuçla Jorge Jesus'lu Al-Hilal, üst üste 28. resmi maçını kazandı ve dünya rekorunu kırmayı başardı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Geçen sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Suudi Arabistan takımı Al Hilal ile 28 maç üst üste kazanarak dünya rekorunu kırdı.

AFC Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında bir başka Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad ile karşılaşan Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, mücadeleden yine 2-0'lık galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Ligdeki Al Riyadh maçını 3-1 kazanarak Galler takımı The New Saints'in 27 maçlık (2016-2017 arasında) dünya futbol tarihindeki en uzun galibiyet serisi rekorunu egale eden Jorge Jesus ve öğrencileri, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde deplasmanda Al Ittihad'ı Al Shahrani ve Malcom'un golleriyle 2-0 yenerek 28 maçla dünyanın en uzun galibiyet serisine sahip takımı oldu.

Öte yandan Al Hilal, 28 maçlık galibiyet serisiyle rekor kırarken rakip fileleri 81 kez havalandırmayı başardı. Jesus'un takımı 8 kez ise topu kendi ağlarında gördü.

AFC Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen Al Hilal, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain ile karşı karşıya gelecek. Jorge Jesus'un öğrencileri Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 23 maçta topladığı 65 puanla en yakın takipçisi Al Nassr'ın 12 puan önünde zirvede yer alıyor.