Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg sahasında Heidenheim'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Augsburg - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Augsburg - Heidenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg ile Heidenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Augsburg - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUGSBURG - HEIDENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Augsburg - Heidenheim maçı 9 Mart Cumartesi günü saat 17:30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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