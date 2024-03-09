Arda Güler herkesi şaşkına çevirdi! Öyle bir şey yaptı ki...
Son dakika spor haberi: Türk futbolunun yükselen yıldızı Arda Güler, kariyerine Real Madrid'de devam ediyor. Milli futbolcu eflatun-beyazlılarda yaptığı hareketle büyük beğeni topladı. İşte detaylar...
Real Madrid, İspanya La Liga'da karşılaşacağı Celta Vigo maçı hazırlıklarını sürdürürken karşılaşmalarda süre bulmakta sıkıntı çeken Arda Güler ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Milli yıldız Real Madrid'in karşılaştığı maçlarda teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından süre bulmakta zorluk çekse de antrenmalarda yaptıklarıyla ilgileri üzerine topluyor.
Futbolcu son olarak Real Madrid'in 18 Şubat'ta Rayo Vallecona ile oynanan La Liga karşılaşmasının 87. dakikasında Luka Modric yerine oyuna dahil olmuştu.
Arda Güler'in durumu futbolseverler tarafından merakla takip edilirken genç yetenek, son antrenmanda Ceballos'u çalımlayıp harika bir gole imza attı. Ayrıca birçok pozisyonda hünerlerini sergiledi.
Milliyet'in, Defansa Central'den derlediği habere göre Carlo Ancelotti'nin oğlu yardımcı antrenör Davide Ancelotti, antrenman sırasında Arda'nın şovuna kayıtsız kalmadı. Ancelotti, antrenmanı durdurdu ve genç yeteneği tebrik etti.