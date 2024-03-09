İtalya Serie A devi Juventus'ta ortaya koyduğu oyunla ve attığı gollerle Avrupa devlerini peşine takmayı başaran genç futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Sözleşmesi uzatılacak mı? Juventus'tan Kenan Yıldız'ın talebine cevap geldi!
İtayla Serie A devi Juventus'ta gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Kenan Yıldız'ın siyah-beyazlı kulüpteki geleceği merak ediliyor. Genç futbolcunun sözleşmesi uzatma talebine Juventus'tan cevap geldi. İşte detaylar...
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 09.03.2024- 14:10
Tuttosport'ta yer alan ve NTV Spor'un derlediği habere göre Juventus, Kenan Yıldız ile yeni sözleşme imzalamak için düğmeye bastı.
Siyah-beyazlı kulübün, sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Kenan Yıldız ile 2029'a kadar sürecek olan yeni bir sözleşmeye imza atmak istediği aktarıldı.