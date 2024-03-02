Heidenheim - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Heidenheim sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Heidenheim - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Heidenheim - Eintracht Frankfurt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Heidenheim - Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Heidenheim - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HEİDENHEİM - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Heidenheim - Eintracht Frankfurt maçı 2 Mart Cumartesi günü saat 17:30'da beIN Conenct'te canlı yayınlanacak.

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