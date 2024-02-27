Nottingham Forest - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FA Cup

İngiltere FA Cup'da heyecan devam ediyor. Nottingham Forest sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Nottingham Forest - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Nottingham Forest - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FA Cup'ta heyecan sürüyor. Nottingham Forest ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nottingham Forest - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NOTTINGHAM FOREST - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nottingham Forest - Manchester United maçı 28 Ocak Salı günü saat 22:45'te Tivibu Spor 3'te canlı yayınlanacak.

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