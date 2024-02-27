Chelsea - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FA Cup

İngiltere FA Cup'da heyecan devam ediyor. Chelsea sahasında Leeds United'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Chelsea - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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FA Cup'ta heyecan sürüyor. Chelsea ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Chelsea - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Leeds United maçı 28 Ocak Salı günü saat 22:30'da Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

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