Real Seciedad - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya Kral Kupası

İspanya Kral Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final turunda Real Seciedad sahasında Mallorca'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Real Seciedad - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Seciedad - Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayın

İspanya Kral Kupası heyecanı devam ediyor. Real Seciedad ile Mallorca, yarı final turunda karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Real Seciedad - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL SECIEDAD - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Seciedad - Mallorca maçı 27 Şubat Salı günü saat 23:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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