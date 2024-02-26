Lyon - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Kupası

Fransa Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final turunda Lyon sahasında Strasbourg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Lyon - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Kupası heyecanı devam ediyor. Lyon ile Strasbourg, çeyrek finalde karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Lyon - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LYON - STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lyon - Strasbourg maçı 27 Şubat Pazartesi günü saat 22:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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