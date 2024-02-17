Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 17 Şubat Cumartesi deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Ankaragücü maçı muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar bu maçı kayıp yaşamadan atlatmak ve haftayı lider olarak kapatmak istiyor. Mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk ilk 11'ini büyük ölçüde belirlerken, kritik Avrupa maçı öncesi rotasyona gitme ihtimali bulunuyor. İşte Ankaragücü-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri ve son gelişmeler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Ligde geride kalan 25 haftada 21 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 66 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.
Sarı-lacivertli takım ise 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgiyle 29 puan elde etti. Başkent temsilcisi, 26. hafta öncesinde 11. sırada yer aldı. İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.