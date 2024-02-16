Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 8 kulübe iç saha maçlarını oynadıkları ve sorumlu oldukları stadyumların zeminlerinin iyileştirilmesi ile ilgili ivedi koduyla uyarı yazılarını gönderdi. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), son olarak Eryaman Stadı'nın zemininin gündeme gelmesi nedeniyle 8 kulübe iç saha maçlarını oynadıkları ve sorumlu oldukları stadyumların zeminlerinin iyileştirilmesi ile ilgili ivedi koduyla uyarı yazılarını gönderdi. Zeminlerde iyileşme olmaması durumunda TFF, stadyumları maçlara kapatabilecek.

TFF, Süper Lig'de mücadele eden Gaziantep FK, Adana Demirspor, Antalyaspor, Alanyaspor ve Hatayspor'un yanı sıra Sakaryaspor, Adanaspor ile Yeni Mersin İdmanyurdu kulüplerine iç saha maçlarını oynadıkları ve sorumlu oldukları stadyumların zeminlerinin iyileştirilmesi ile ilgili ivedi koduyla uyarı yazılarını gönderdi.

Daha önce de Rizespor, MKE Ankaragücü ve Kayserispor'a çok ivedi koduyla uyarı yazılarını gönderen TFF, zeminlerde iyileştirme olmaması halinde denetimlerini sürdürerek stadyumları müsabakalara kapatabilecek.