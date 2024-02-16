Galatasaray'da son 1.5 sezondur gösterdiği performansla devlerin radarına giren Sacha Boey, devre arasında 30+5 milyon Euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'in yolunu tutmuştu.
Alman ekibi, Fransız sağ bekin sol arka adalesindeki yırtık nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
23 yaşındaki oyuncu, yeni takımında 2 maçta 109 dakika forma giyebildi.
ℹ️ Muskelfaserriss: Sacha Boey fällt vorerst aus. Gute Besserung, Sacha! 🔗 https://t.co/odtnt4du2O— FC Bayern München (@FCBayern) February 16, 2024