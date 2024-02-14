Trendyol 2.Lig'de Kırmızı Grup'ta yer alan Denizlispor'da flaş bir olay yaşandı.

Transfer yasağı sebebiyle sezonun ikinci yarısında hiç galibiyeti bulunmayan ve üst üste ikinci kez küme düşme korkusu yaşayan Denizlispor'da futbolcular flaş bir karar aldı.

NTV Spor'un haberine göre, grupta 3.Lig'e düşme hattından kendini atamayan Denizlispor'da kulüp personeliyle birlikte 4 aydır maaş alamadıklarını belirten futbolcular, paraları ödenmezse 18 Şubat Pazar günü oynanacak Fethiyespor maçına kadar antremanları boykot etme kararı aldı.

Kendi aralarında toplantı yapan futbolcuların şehrin ileri gelenlerine çağrıda bulunarak kulübe sahip çıkmalarını istedi.