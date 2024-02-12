Son dakika spor haberi: Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında Bayer Leverkusen ile deplasmanda karşılaştı. Münih, mücadeleyi 3-0 kaybetti. Bu mağlubiyetten sonra Thomas Tuchel ile Matthijs de Ligt arasında kriz yaşandı. İşte detaylar...

Bundesliga'nın 21. haftasında Bayer Leverkusen ile Bayern Münih kozlarını paylaştı. Bayern Münih maçta 3-0 mağlup oldu ve rakibinin 5 puan gerisine düştü.

Ağır yenilgi sonrası Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel ile Matthijs de Ligt arasında kriz yaşandığı öne sürüldü.

Matthijs de Ligt dev maça yedek kulübesinde başlamış ve süre alamamıştı. Bild'in haberine göre bu durum oyuncuyu son derece rahatsız etti.

MATTHIJS DE LIGT'TEN 'SAKAT' İDDİALARINA YALANLAMA

Matthijs de Ligt'in sakatlığı sebebiyle kulübede bekletildiği öne sürülmüştü ancak 24 yaşındaki stoper bu iddiaları yalanladı.

Maç sonrası konuşan Matthijs de Ligt formda olduğunu ve sakatlık nedeniyle dışarıda bırakılmadığını vurguladı.

Bild haberin devamında Tuchel'in ara transfer döneminde stoper aradığını ve Barcelona'dan Ronald Araujo ile Bayer Leverkusen'den Jonathan Tah ile ilgilendiğini aktardı.

Bayern Münih, Matthijs de Ligt'i 2022-23 sezonu öncesi Juventus'tan 67 milyon euro karşılığında transfer etmişti.