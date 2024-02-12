Kansere yakalandı pes etmedi mucizeyi başardı! Sebastian Hallerli Fildişi Sahili şampiyon oldu
Borussia Dortmund forması giyen yıldız futbolcu Sebastian Haller, testis kanserine yakalanmıştı. 29 yaşındaki oyuncu, kanseri yenip tekrardan yeşil sahalara dönmüştü. Fildişili futbolcu, yaşamış olduğu talihsizliklere Afrika Uluslar Kupası'nı kazanarak noktayı koydu. İşte ayrıntılar...
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen Sebastian Haller için geçtiğimiz sene kötü huylu testis kanseri teşhisi konmuş ve tecrübeli santrfor, yoğun bir tedavi programına alınmıştı.
KANSERİ YENDİ
Bir süre tedavi gören Sebastian Haller, iki kritik operasyon geçirdikten sonra testis kanserini atlatarak 2023'de temmuz ayında sahalara dönmüştü.
ŞAMPİYONLUK MAÇINDA PENALTIDAN YARARLANAMAMIŞTI
Geçtiğimiz sezonun son haftasında Borussia Dortmund ve Mainz maçlarında ilk 11'de görev alan Haller, takımının galip gelmesi halinde kupaya uzanacağı karşılaşmanın 19. dakikasınde penaltı kaçırmıştı.
Müsabakadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Borussia Dortmund, aynı haftada Bayern Münih'in Köln'ü 2-1 yenmesiyle şampiyonluğu rakibine kaptırmıştı.
KÖTÜ GÜNLERE AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NDA SON NOKTAYI KOYDU
Bu sezon Borussia Dortmund'da fazla forma şansı bulamayan ve istediği performansa da imza atamayan 29 yaşındaki forvet, yaşmış olduğu talihsizliklere Afrika Uluslar Kupası'nda noktayı koydu.
FİLDİŞİ SAHİLİ ŞAMPİYON OLDU
Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda bulunan Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi ve Nijerya'dan sonra en iyi üçüncü takım olarak son 16'ya yükseldi.
Son 16 turunda Senegal'i penaltılarla, çeyrek finalde Mali'yi maçın uzatma dakikalarında, yarı finalde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup eden Fildişi Sahili, peri masalını finalde Nijerya'ya karşı 1-0 geriden gelip 2-1 kazanarak noktaladı ve şampiyonluğa uzandı.