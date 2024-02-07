Arda Güler'den transfer itirafı!
Konyaspor uzatmalarda turladı!
7 Şubat 2024 Döviz Kuru!
💥Süper Loto sonuçları! (6 Şubat)
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