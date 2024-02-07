Sezon başında yaşadığı sakatlıkların ardından takıma dönen ve çalışmalarını sürdüren Arda Güler önemli açıklamalarda bulundu. Henüz istediği forma şansını bulamayan genç oyuncunun, Barcelona'ya gitmediği için pişman olduğu iddia ediliyordu. Milli futbolcu bu iddiaları yanıtladı.

Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler süre alamamasıyla ilgili konuştu.

Barcelona'ya gitmediği için pişman olduğu yönündeki haberlere yanıt veren genç yıldız, Real Madrid'de mutlu olduğunu ifade etti.

"BENİ HİÇ TANIMIYORLAR"

Defansa Central'de yer alan habere göre; teknik ekiple görüşen Arda Güler:, "Beni hiç tanımıyorlar. Dünyanın en iyi kulübünde mutluyum. Benim de yakında zamanım gelecek." ifadelerini kullandı.

İspanyol basınında yer alan haberde, Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'in yeteneklerine güvendiğini ancak fiziksel olarak biraz daha gelişmesi gerektiğini istediği yazıldı. Oyuncunun kendisinin de bunun farkında olduğu aktarıldı.

Arda Güler, bu sezon Eflatun-beyazlı formayı 3 maçta giydi.