Avustralya - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Asya Kupası

Asya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Avustralya sahasında Güney Kore'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Avustralya - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avustralya - Güney Kore maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Asya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Avustralya - Güney Kore karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Avustralya - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AVUSTRALYA - GÜNEY KORE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Avustralya - Güney Kore maçı 2 Şubat Cuma günü saat 18:30'da başlayacak. Mücadele Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.