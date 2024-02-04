İngiltere Premier Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Manchester United sahasında West Ham United ile karşı karşıya geldi.
Mücadele ev sahibi ekip Manchester United'ın 3-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Kırmızı Şeytanlar'ın golü 23. dakikada Hojlund, 49. dakika ve 84. dakikada Garnacho kaydetti.
Eric ten Haag'ın öğrencileri aldığı net galibiyetle puanını 38'e yükseltti.
West Ham United ise 36 puanda kaldı.
Premier Lig'in 24. haftasında Manchester United deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.
West Ham United ise sahasında Mikel Arteta'nın takımı Arsenal ile karşılaşacak.